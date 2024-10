Ukrainisches Militär: Russisches Treibstofflager in Brand gesetzt

Auf dem Gelände eines russischen Treibstofflagers in der Nähe der ostukrainischen Stadt Rowenky in der besetzten Region Luhansk ist nach Angriffen des ukrainischen Militärs offenbar ein Brand ausgebrochen. Das teilte der ukrainische Generalstab am Samstag auf Telegram mit.

Nach ukrainischen Angaben sollen in dem Lager Öl und Erdölprodukte gelagert sein, die unter anderem für den Bedarf der russischen Armee bestimmt gewesen sein. Den Angriff sollen der Verteidigungsnachrichtendienst und andere Teile der Verteidigungsstreitkräfte gemeinsam durchgeführt haben. Quelle: dts Nachrichtenagentur