Nach Nervengift-Anschlag von Salisbury: Tochter aus Lebensgefahr

Die Tochter des ehemaligen Doppel-Agenten Sergei Skripal ist außer Lebensgefahr. Das teilte am Donnerstag das Krankenhaus mit, in dem sie behandelt wird. Ihr Zustand verbessere sich schnell und sie sei nicht mehr in kritischer Verfassung. Sergei Skripal soll weiter in einem "kritischen, aber stabilen Zustand" sein.

Der Anschlag vor vier Wochen auf Skripal und seine Tochter hatte eine internationale Krise ausgelöst, im Zuge dessen zahlreiche westliche Länder russische Diplomaten des Landes verwiesen. Russland wird von der britischen Regierung verdächtigt, hinter dem Anschlag zu stecken, handfeste Beweise dazu wurden der Öffentlichkeit jedoch bislang nicht vorgelegt. Quelle: dts Nachrichtenagentur