Immer mehr Arbeitskräfte kommen mit Bluecard aus dem Ausland

Die Zahl der als Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis erteilten Bluecards in Deutschland steigt seit Einführung der Karte 2013 kontinuierlich an. Während im Jahr 2013 11.290 Karten für hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten ausgegeben wurden, waren es 2016 schon 17.362, und allein im ersten Halbjahr 2017 kamen 11.023 Arbeitnehmer.

Dies geht aus Daten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vorliegen. Knapp jeder vierte Spezialist, der mit der Bluecard nach Deutschland kommt, stammt den Angaben zufolge aus Indien (22,8 Prozent). Dahinter folgen die Herkunftsländer China, Russland, Ukraine und Syrien.

Ähnlich wie die Greencard in den USA berechtigt die europaweit anerkannte Bluecard Fachkräfte zum Arbeiten und Leben in Deutschland. Voraussetzung ist ein anerkannter Hochschulabschluss und ein Arbeitsvertrag mit einem Bruttojahresgehalt in Höhe von mindestens 50.800 Euro. In Mangelberufen reicht ein Jahresgehalt von 39.624 Euro.

Quelle: Rheinische Post (ots)