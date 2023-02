Stoltenberg über Ukraine-Konflikt und Waffenlieferungen: Jetzt geht es um Logistik

Am 14. und 15. Februar findet in Brüssel ein Treffen der NATO-Verteidigungsminister statt. Jens Stoltenberg, Generalsekretär des Bündnisses, hat auf einer Pressekonferenz die aktuelle Phase des Ukraine-Konflikts als einen logistischen Wettlauf bezeichnet. Munition, Treibstoff und Ersatzteile müssen Stoltenberg zufolge in die Ukraine gelangen, bevor Russland die Initiative auf dem Schlachtfeld ergreifen könnte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In diesem Zusammenhang betonte der Norweger, die NATO müsse über die Lieferung neuer Waffenarten zurückhaltender diskutieren. Die Bedienung bereits gelieferter Waffen an sich sei eine gigantische logistische Herausforderung.

Trotzdem würden die Lieferungen von Kampfflugzeugen auf dem Ministertreffen besprochen. Man müsse sich aber im Klaren sein, betont Stoltenberg, dass die NATO nicht zur Konfliktpartei werde, wenn sie der Ukraine Flugzeuge übergebe, die Kiew dann ohne NATO-Piloten selbst einsetze." Quelle: RT DE