"Von 1.000 Resolutionen wurde keine umgesetzt" – Abbas fordert den Austritt Israels aus der UNO

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas trat am Montag in New York vor der UNO auf. Dabei kritisierte er die Nichtumsetzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und der Generalversammlung, die eine Beendigung der israelischen Besatzung seines Landes fordern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der palästinensische Präsident, Mahmud Abbas, hat die Vereinten Nationen am Montag dazu aufgefordert, Israel aus der internationalen Organisation auszuschließen. Abbas sprach auf der ersten offiziellen Gedenkfeier im UN-Hauptquartier zum Jahrestag der Nakba, der gewaltsamen Vertreibung der Palästinenser im Jahr 1948. "In Wahrheit beläuft sich die Gesamtzahl der Resolutionen, die von der Generalversammlung, dem Sicherheitsrat und dem Menschenrechtsrat seit 1947 verabschiedet wurden, auf etwa 1.000 – und keine einzige davon wurde umgesetzt", sagte Abbas. Die Weltgemeinschaft sollte Israel nunmehr dazu zwingen, die UN-Resolutionen entweder zu respektieren oder die UNO zu verlassen, forderte Abbas abschließend." Quelle: RT DE