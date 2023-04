Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

In dem täglichen Bericht informiert der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow über den Verlauf der militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine. Am Frontabschnitt Kupjansk verlor die Ukraine im Laufe des Tages bis zu 30 Soldaten sowie zwei Fahrzeuge und eine Haubitze vom Typ D-30. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Krasny Lyman erlitten die ukrainischen Streitkräfte Verluste von mehr als 50 Soldaten. Zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, ein Pick-up, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika und eine D-30-Haubitze wurden zerstört. Bei Donezk verlor die Ukraine etwa 260 Soldaten. Darüber hinaus wurden drei Panzer, ein Schützenpanzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, acht Fahrzeuge, eine Gwosdika-Selbstfahrlafette, eine Haubitze vom Typ MSTA-B und eine Haubitze vom Typ D-20 zerstört. In den Richtungen Süd-Donezk und Saporoschje beliefen sich die ukrainischen Verluste auf etwa 20 Soldaten, zwei Pickups und eine D-20-Haubitze. Am Frontabschnitt Cherson kamen 14 ukrainische Soldaten ums Leben. Zwei Fahrzeuge, zwei Gwosdika-Selbstfahrlafetten und eine Panzerhaubitze vom Typ Akazija wurden vernichtet." Quelle: RT DE