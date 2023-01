EU-Politiker haben acht Jahre lang über die Bedeutung der Minsker Vereinbarungen gelogen, um die Ukraine aufzurüsten und einen "großen Krieg" gegen Russland vorzubereiten. Darauf wies der Vorsitzende des Ausschusses für Verfassungsrecht und Staatsaufbau des Föderationsrates Russlands, Andrei Klischas, hin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er schrieb auf seinem Telegram-Kanal: "Acht Jahre lang haben europäische Politiker über die Bedeutung der Minsker Vereinbarungen gelogen und die Sanktionen gegen Russland wegen 'mangelnder Fortschritte bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen' verlängert, und all das nur, um Neonazis in der Ukraine aufzurüsten und auszubilden und einen großen Krieg vorzubereiten. Das ist alles, was man über 'europäische Werte' wissen muss."

Laut Klischas gehören zu den westlichen Werten des 21. Jahrhunderts Lügen, Heuchelei, Doppelmoral sowie Neokolonialismus, die Idee der eigenen Exklusivität und Permissivität sowie die Verweigerung jeglicher Verpflichtungen und die Leugnung des internationalen Rechts und der Souveränität anderer Staaten.

Zuvor hatten der ehemalige französische Präsident François Hollande und die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt, dass die Minsker Vereinbarungen Kiew Zeit verschafft hätten, militärisch stärker zu werden."

Quelle: RT DE