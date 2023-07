Die ukrainischen Streitkräfte haben auch am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch die Städte Donezk und Makejewka unter massiven Beschuss genommen. Ziel der Angriffe waren unter anderem ein ziviles Krankenhaus in Makejewka und Wohnhäuser. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Die ukrainischen Streitkräfte haben am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch ein Krankenhaus und mehrere Wohnhäuser in der Großstadt Makejewka, einer Nachbarstadt von Donezk, beschossen. Dabei kam mindestens ein Mensch ums Leben, nach Behördenangaben sind über 30 Zivilisten verletzt worden. In den Nachtstunden war von 36 Verletzten die Rede, die Bestandsaufnahme lief zu diesem Zeitpunkt noch.

Aufnahmen ortsansässiger Journalisten und Militärblogger zeigen Beschädigungen an den Wohnhäusern sowie einen abgedeckten leblosen Körper. Bei dem Getöteten soll es sich um einen Mann mittleren Alters handeln, der im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses, in dem er wohnte, seinen Verletzungen erlag.



Andere Fotos zeigen die Verwüstungen, die der Beschuss im Krankenhaus Nummer 2 der Stadt angerichtet hat, sowie Schäden an umliegenden Häusern.



Der Beschuss soll mit Haimars-Raketen ausgeführt worden sein.

RIA Nowosti zeigt Videoaufnahmen des Krankenhauses am Morgen nach dem Beschuss. Nach Angaben der Agentur haben sich in ihm zum Zeitpunkt des Angriffs mehr als 340 Patienten befunden. Zum Glück gab es hier nur Leichtverletzte. Eine Krankenschwester berichtet, dass es vier oder fünf Explosionen gegeben hat.



Ein anderes Video von RIA Nowosti aus der Nacht zeigt Schäden an Wohnhäusern.



Die Vertretermission der Volksrepublik Donezk bei dem gemeinsamen Beobachter der OSZE sprach von fünf Artilleriegeschossen des NATO-Kalibers 155 mm und zwei Haimars-Raketen, die von den ukrainischen Streitkräften am Dienstagabend auf Makejewka abgefeuert wurden. Auf Donezk wurden ebenfalls zwei Raketen und allein am Abend 49 Artilleriegeschosse des gleichen Kalibers abgefeuert, so die Mission auf ihrem Telegram-Kanal.



Vom nächtlichen Beschuss betroffen war auch die Mittelschule Nr. 8 von Makejewka (05.07.23)Sergei Awerin / RIA Nowosti / Sputnik



Donezk und andere Städte der Volksrepublik Donezk stehen unter täglichem Beschuss durch die ukrainischen Streitkräfte. Dabei werden regelmäßig auch rein zivile Ziele angegriffen. Fast täglich kommt es deshalb zu Verletzten und Todesopfern unter Zivilisten. "

