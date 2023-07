Sky News: Westen wird des Ukraine-Konflikts immer müder

Der Westen ist des militärischen Konflikts in der Ukraine müde geworden, findet der pensionierte britische Vizemarschall der Luftstreitkräfte, Sean Bell. Diese Müdigkeit werde immer deutlicher, wie der NATO-Gipfel in Vilnius gezeigt hat. Bell sagte in einer Sendung auf Sky News, dass Waffenlieferungen an die Ukraine für den Westen "immer schwieriger werden", auch die Risiken und Kosten wachsen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er betonte: "Die Kriegsmüdigkeit setzt sich allmählich durch. Wir sehen, wie die Wahrheit und die Meinungsäußerungen hinter den Kulissen allmählich an die Oberfläche drängen." Bell wies auch darauf hin, dass sich die NATO weigern könnte, die Ukraine als Mitglied aufzunehmen, sollte ihre Gegenoffensive scheitern. Sollte der Ukraine in den nächsten zwei Wochen dennoch ein Durchbruch gelingen, könnte sich die Situation ändern – im Moment sei eine NATO-Mitgliedschaft jedoch vom Tisch." Quelle: RT DE