Über 700 Tote durch israelische Luftschläge im Libanon seit Montag

Nach den anhaltenden israelischen Luftangriffen auf Ziele im Libanon ist die Zahl der Toten seit Beginn der Woche auf über 700 gestiegen. Allein am Donnerstag seien mindestens 92 Menschen getötet und weitere 153 verletzt worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird voraussichtlich am Freitag vor der UN-Generalversammlung sprechen, nachdem sein Büro erklärt hatte, es teile die Ziele eines von den USA geführten Plans, der einen 21-tägigen Waffenstillstand an der israelisch-libanesischen Grenze vorsieht, als Teil einer diplomatischen Initiative, um den Ausbruch eines regionalen Krieges zu verhindern. Gleichzeitig war von Netanjahu aber auch zu hören, die Hisbollah werde weiterhin "mit voller Kraft" angegriffen, bis diese ihren Raketenbeschuss über die Grenze einstellt.

Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat das militärische Vorgehen im Libanon unterdessen gerechtfertigt. "Wir verteidigen uns gegen 50.000 Terroristen im Süden des Libanon", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die Hisbollah hat mehr Feuerkraft als manche Nato-Staaten - keine andere nichtstaatliche Gruppe hat so ein Arsenal."

Einen großen Krieg mit dem Iran fürchtet Israel nach Angaben des Botschafters nicht. "Das glaube ich nicht. Iran wird sich den nächsten Schritt genau überlegen", sagte er. "Man braucht eine glaubwürdige militärische Abschreckung, um diplomatisch weiterzukommen."

Die Warnungen vor einem Flächenbrand kämen "immer erst dann, wenn Israel sich verteidigt", kritisierte der Diplomat. "Niemand kann erwarten, dass wir stillhalten, wenn unsere Existenz auf dem Spiel steht." Seit dem Massaker vom 7. Oktober werde Israel täglich von der Hisbollah aus dem Libanon beschossen, sagte der Botschafter. "Wir haben 80.000 Flüchtlinge in unserem eigenen Land. Im Norden Israels sind Geisterstädte entstanden. Kirjat Schmona, Metulla, Manara - niemand ist da. Wir wollen Ruhe, damit die Menschen in ihre Häuser zurückkehren können."

Ohne Verantwortung für die massenhaften Explosionen von Kommunikationsgeräten in der vergangenen Woche zu übernehmen, erklärte Prosor solche Angriffe grundsätzlich für legitim. "Nur Mitglieder der Hisbollah hatten die Möglichkeit, an diese Geräte zu kommen", sagte er. "Grundsätzlich sind Mitglieder der Hisbollah legitime Ziele." Die militärische Führung der Hisbollah habe nur eines im Sinn: die Vernichtung Israels, so Prosor. "Jeder, der Israel vernichten will, ist für uns ein legitimes Ziel."

Quelle: dts Nachrichtenagentur