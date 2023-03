Westliche Länder, angeführt von den Vereinigten Staaten, haben beschlossen, die Menschheit auf eine gefährliche Linie zu bringen, hinter der ein nukleares Armageddon droht. Dies erklärte der russische Botschafter in den USA Anatoli Antonow am Mittwoch. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Hiermit kommentierte er die Aussagen von US-Regierungsvertretern, wonach Uranmunition eine gängige Art von Waffen sei, die seit mehreren Jahrzehnten verwendet werde und keine erhöhte Gefahr darstelle.

Tödliche Waffen würden in die Ukraine ununterbrochen geliefert, womit Zivilisten getötet und Wohngebiete, Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten zerstört würden, betonte Antonow. Und jetzt komme noch Munition mit abgereichertem Uran. Es scheine so, als hätte der Westen unter der Führung Washingtons beschlossen, die Menschheit an eine gefährliche Grenze zu bringen, hinter der ein nukleares Armageddon drohe, warnte der Diplomat.

Antonow wies darauf hin, dass die negativen Folgen des Einsatzes solcher Munition wiederholt von westlichen Journalisten bestätigt worden seien. Er betonte dabei: "Wenn Sie uns nicht zuhören wollen, schauen Sie sich die Berichte der europäischen Kollegen an."

Quelle: RT DE