Russische Botschaft verstärkt Medienarbeit - "Es gibt viel Positives, darauf wollen wir hinweisen"

Die russische Botschaft verstärkt ihre Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Botschafter Sergej Netschajew, "es gibt viel Positives im Verhältnis zwischen Deutschland und Russland, darauf wollen wir hinweisen und unsere Offenheit zeigen".

Genaue Zahlen nannte er nicht. Die Aufgabe sei unabhängig davon wichtig, wie stark die zuständige Abteilung jeweils sei. "Wir können das heute so machen und morgen anders. Das ist eine Frage der internen Organisation. Aber es stimmt, in diesem Jahr ist bilateral sehr viel passiert", sagte Netschajew.



"Wir haben ,Russische Saison', also zahlreiche Kulturveranstaltungen in Deutschland, wir haben ein Partnerschaftsjahr im Bereich Wissenschaft und Bildung, wir haben verschiedene Veranstaltungen wie Museumsdialog und Bibliothekendialog, wir haben parlamentarische Begegnungen. Davon muss man der breiten Öffentlichkeit berichten", erklärte der Botschafter die Verstärkung der Abteilung und die wachsende Aktivität der Mitarbeiter in sozialen Netzwerken.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)