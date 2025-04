Rehlinger nimmt an Trauerfeier für Papst Franziskus teil

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) reist als Bundesratspräsidentin zur Trauerfeier für Papst Franziskus nach Rom. Das teilte die Staatskanzlei des Landes am Mittwoch mit. Die Zeremonie soll am Samstag auf dem Petersplatz stattfinden.

Rehlinger ist Teil einer deutschen Delegation um Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Zu der Gruppe gehören auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth. Die Delegation soll am Samstagmorgen nach Rom fliegen und am Nachmittag wieder zurückkehren.



Die Ministerpräsidentin bezeichnete die Teilnahme als besondere Ehre und würdigte das Wirken des verstorbenen Papstes. "Es ist eine ganz außergewöhnliche Ehre für mich, an der Trauerfeier für Papst Franziskus teilzunehmen - nicht nur als Repräsentantin der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch unseres Bundeslandes, wo mehr als die Hälfte der Menschen katholischen Glaubens sind", sagte sie. "Als Oberhaupt der katholischen Kirche hat Papst Franziskus die katholische Gemeinschaft in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt und ein Zeichen für Gerechtigkeit, Frieden und Menschlichkeit gesetzt. Diese Zeremonie bietet die Gelegenheit, ihm dafür unseren tiefen Respekt zu erweisen und sein Vermächtnis zu würdigen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur