SpaceX gelingt Wiederauffangen von "Starship"-Raketenstufe

Beim insgesamt fünften Testflug des Raketensystems "Starship" ist es dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk am Sonntag erstmals gelungen, die Startstufe des Systems wieder aufzufangen.

Die mit einer Höhe von 120 Metern größte jemals gebaute Rakete war am Sonntagmorgen (Ortszeit) vom SpaceX-Weltraumbahnhof in Boca Chica im Süden von Texas abgehoben - nach etwa neun Minuten landete die untere Raketenstufe wieder direkt am Startturm. Musk selbst schrieb bei Twitter: "The tower has caught the rocket." Bei früheren Testflügen, die allesamt nicht gänzlich erfolgreich verliefen, war dieses Manöver noch nicht versucht worden.



Das Raketensystem soll eines Tages im Auftrag der Nasa Astronauten zum Mond befördern und vielleicht irgendwann auch Menschen zum Mars schicken.

Quelle: dts Nachrichtenagentur