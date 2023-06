Die ukrainischen Streitkräfte bekommen die hohe Wirksamkeit der von Russland entwickelten Lancet-Kamikazedrohnen zu spüren, berichtet Reuters unter Berufung auf das ukrainische Militär. Insbesondere ukrainische Artilleristen bezeichneten die Lancets als eine der größten Bedrohungen, denen sie auf dem Schlachtfeld ausgesetzt seien, heißt es. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Weiter weist der Bericht darauf hin, dass die russische Armee die Lancets in den vergangenen Monaten immer häufiger einsetze, was die ukrainischen Streitkräfte regelmäßig in Schwierigkeiten bringe."

Quelle: RT DE