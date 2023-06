Russische Region Belgorod: Gouverneur meldet rund siebzig Einschläge an einem Tag

Der Gouverneur des russischen Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, hat am Donnerstag auf Telegram geschrieben, dass die ukrainischen Streitkräfte am vergangenen Tag ungefähr siebzig Geschosse auf Ortschaften in der an die Ukraine grenzende Region abgefeuert hätten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Unter Beschuss seien 13 Siedlungen in vier Kreisen geraten. Das ukrainische Militär habe dabei nicht nur Artillerie eingesetzt, von Drohnen seien auch Sprengsätze abgeworfen worden. Gladkow meldete weder Todesopfer noch Verletzte, zu Schaden gekommen seien aber eine Stromleitung und ein Privathaus." Quelle: RT DE