Medienbericht: Ukraine schickt sogar Alte an die Front

Die japanische Zeitschrift Shūkan Gendai veröffentlicht einen Artikel darüber, wie selbst ältere Menschen in der Ukraine eingezogen werden ‒ und nennt das Beispiel eines 53-jährigen Japanischlehrers aus Lwow, der seinen Job aufgeben und an die Front gehen musste, um den Mangel an Militärs auszugleichen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Autor des Artikels ist erstaunt, dass Kiew selbst diejenigen einberuft, die nicht in der Lage wären, effektiv zu kämpfen, und sie ohne angemessene Ausbildung in den Fleischwolf der Front wirft. Die Zeitschrift fragt sich: "In der Ukraine, in der die Militäreinsätze der russischen Truppen andauern, ist es Männern zwischen 18 und 60 Jahren grundsätzlich verboten, das Land zu verlassen, da sie der Wehrpflicht unterliegen. Es besteht jedoch keine Notwendigkeit, fünfzigjährige Männer zu mobilisieren, deren Alter nahe der Obergrenze liegt. Es wäre effektiver, eine jüngere Generation zu rekrutieren, die körperlich stärker und kampfbereiter ist. Oder sind die Streitkräfte der Ukraine so erschöpft, dass sie alte Männer in den Kampf schicken müssen?" Quelle: RT DE