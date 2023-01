Gesellschaftliche Kammer Russlands: Kiew will mit Demontage russischer Denkmäler von Niederlagen an der Front ablenken

Die Demontage von Denkmälern und der Kampf gegen das historische Gedächtnis ist das einzige, was die ukrainischen Behörden tun könnten, um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung von den Niederlagen der ukrainischen Streitkräfte an der Front abzulenken, insbesondere von der Lage in Soledar. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies erklärte Alexander Malkewitsch, ein Mitglied der gesellschaftlichen Kammer der Russischen Föderation und Berater des amtierenden Gouverneurs des Gebiets Cherson, gegenüber TASS. Anlass für die Aussage war die Demontage des Denkmals für den großen russischen Feldherrn Alexander Suworow in der Siedlung Dawydow Brod im Gebiet Cherson. Malkewitsch wörtlich: "In der Ukraine und in den vorübergehend von Kiew besetzten Gebieten gibt es eine systematische Säuberung des historischen Gedächtnisses, die mit der Gemeinsamkeit unserer Geschichte verbunden ist, sowie die Zerstörung von allem, was irgendwie mit Russland, mit der Geschichte, mit russischen Nachnamen verbunden ist." In diesem Zusammenhang betonte Malkewitsch, dass in der Ukraine eine komplette Säuberung von russischen Denkmälern bevorstehe. Außerdem gab er bekannt, dass in der Stadt Isjum im Gebiet Charkow fast alle Straßen, deren Namen mit Russland verbunden sind, umbenannt worden seien. Zum Beispiel gebe es jetzt keine Wyssozki- und keine Serow-Straße mehr." Quelle: RT DE