Moskau will Briefverkehr mit Deutschland, Dänemark und Schweden zu Nord Stream veröffentlichen

Dmitri Poljanski, der erste stellvertretende Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, erklärte, Deutschland, Dänemark und Schweden verweigerten Moskau jeglichen Zugang zu Informationen über die Ermittlungen um die Nord-Stream-Sabotage. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russland wird seinen Schriftwechsel mit Deutschland, Dänemark und Schweden bezüglich der Ermittlungen zu den Anschlägen auf die Gaspipelines Nordstream 1 und 2 dem UN-Sicherheitsrat unterbreiten, erklärte der russische Diplomat Dmitri Poljanski am Donnerstag in einem Interview mit Jackson Hinkle auf dem YouTube-Kanal The Dive.

Die genannten Länder verweigerten Russland "jeglichen Zugang zu Informationen, jegliche Beteiligung, obwohl wir die betroffene Partei sind. Wir müssen an den Ermittlungen teilnehmen, bekommen jedoch nur Briefe, in denen steht, dass andere Länder sich damit beschäftigen und wir uns um eigene Angelegenheiten kümmern sollten", erklärte Poljanski.

Russland wird seinen Schriftwechsel mit Deutschland, Dänemark und Schweden bezüglich der Ermittlungen zu den Anschlägen auf die Gaspipelines Nordstream 1 und 2 dem UN-Sicherheitsrat unterbreiten, erklärte der russische Diplomat Dmitri Poljanski am Donnerstag in einem Interview mit Jackson Hinkle auf dem YouTube-Kanal The Dive.

Die genannten Länder verweigerten Russland "jeglichen Zugang zu Informationen, jegliche Beteiligung, obwohl wir die betroffene Partei sind. Wir müssen an den Ermittlungen teilnehmen, bekommen jedoch nur Briefe, in denen steht, dass andere Länder sich damit beschäftigen und wir uns um eigene Angelegenheiten kümmern sollten", erklärte Poljanski."

Quelle: RT DE