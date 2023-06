Die Vereinigten Staaten wussten von den Plänen Kiews, den Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka zu zerstören, da sie die Ziele der an die Ukraine gelieferten HIMARS-Raketensysteme überwachen. Sie unternahmen aber nichts, um diese Katastrophe zu verhindern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darauf wies Konstantin Gawrilow, Leiter der russischen Delegation bei den Wiener Gesprächen über militärische Sicherheit und Rüstungskontrolle, hin.

"Wir möchten gesondert darauf hinweisen, dass es sich bei HIMARS um einen Hochpräzisionskomplex handelt, der über das US-amerikanische GPS-System gesteuert wird, und dass alle von den ukrainischen Streitkräften ausgewählten Ziele mit den Amerikanern auf einer der US-Militärbasen in Europa abgestimmt werden. Sie erinnern sich sehr gut daran, dass letzte Woche, am 6. Juni, Kiewer Terroristen das Wasserkraftwerk Kachowka in die Luft gesprengt und damit eine Katastrophe für Hunderttausende von Zivilisten ausgelöst haben. Und davor – im Sommer und Herbst 2022 – wurden allein mit Mehrfachraketenwerfern des Typs HIMARS mehr als 300 Raketen auf das Wasserkraftwerk abgefeuert. Die Amerikaner wussten davon. Aber sie haben nichts getan, um eine Katastrophe zu verhindern."

