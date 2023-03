Lawrow schätzt ausgewogene Position arabischer Länder zur Situation um die Ukraine

Die arabischen Länder nehmen trotz des beispiellosen Drucks des Westens eine ausgewogene Position zur Situation um die Ukraine ein. Dies erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow in einer Ansprache an die Teilnehmer und Organisatoren der 12. Nahost-Konferenz des Internationalen Diskussionsklubs Waldai. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "TASS zitiert seine Ansprache: "Wir sind froh festzustellen, dass die arabischen Freunde trotz des beispiellosen Drucks des kollektiven Westens unter Führung der Vereinigten Staaten eine ausgewogene Position zur Situation in und um die Ukraine einnehmen, die sich in erster Linie an grundlegenden nationalen Interessen orientiert."

Laut Lawrow sei die Entwicklung der Beziehungen zu den Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas eine Priorität für die russische Außenpolitik. Dabei werde die russische Diplomatie weiterhin daran arbeiten, den Nahen Osten zu einer Zone der Sicherheit, der Stabilität und des Wohlstands zu machen."

Quelle: RT DE