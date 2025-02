Heusgen: Trump-USA leben "auf einem anderen Stern"

Die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz "war schon in gewissem Sinne ein europäischer Albtraum, aber gleichzeitig war das auch eine sehr klärende Konferenz", sagte der Leiter der Konferenz, Christoph Heusgen, dem ZDF-"Heute-Journal".

Sie habe gezeigt, dass "dieses Amerika unter Trump auf einem anderen Stern lebt", so Heusgen. "Uns ist auch aufgefallen, dass selbst republikanische Senatoren sehr vorsichtig sind, sich öffentlich zu äußern, weil sie Angst vor ihrem Präsidenten haben."



Bei möglichen Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine müsse Europa "zusammenstehen. Wir müssen sehr viel mehr Stärke zeigen", sagte Heusgen und ergänzt, dass Europa bei Verhandlungen nicht nur am Tisch sitzen wolle, sondern einen eigenen Sicherheitsplan für die Ukraine entwickeln müsse. Von einer möglichen Achse der Autokraten, der USA, China, Russland, gehe "eine sehr große Gefahr" aus, so Christoph Heusgen.



Mit Blick auf Deutschland und Europa sagte er: "Demokraten müssen zusammenhalten und dürfen sich jetzt nicht in langen Koalitionsverhandlungen zerreiben, sondern wir müssen eine rasche Antwort finden auf diese Fragen, denen wir gegenüberstehen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur