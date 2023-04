Russisches Außenministerium: Westliche Spekulationen über Kiews Offensive bestätigen westliche Verwicklung in den Konflikt

Offene Spekulationen westlicher Länder über eine "drohende ukrainische Gegenoffensive" bestätigen deren direkte Verwicklung in den Konflikt. Darauf weist das russische Außenministerium in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung hin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darin heißt es: "Die USA und ihre NATO-Verbündeten hören nicht auf, Waffen in das Kiewer Regime zu pumpen, bestehen auf der Fortsetzung der Kampfhandlungen und demonstrieren auf dem Schlachtfeld die Wirksamkeit der westlichen Militärhilfe. Die Angelsachsen sprechen ganz offen von einer bevorstehenden ukrainischen Gegenoffensive. Sie nennen sogar einen Zeitrahmen für ihren Beginn. All dies bestätigt ihre direkte Verwicklung in den Konflikt und ihre Beteiligung an der Planung militärischer Operationen." Gleichzeitig weist die Behörde darauf hin, dass "der militärische Appetit Selenskijs wächst": "Er wird nicht müde, neue und moderne Waffen aus dem Westen zu fordern, auch für Angriffe tief auf russisches Territorium. Heute, beim nächsten Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe im Ramstein-Format, will Kiew um dringende Lieferungen von Luftabwehrsystemen und Langstreckenraketen bitten." "Allerdings wird es für die USA und Europa immer schwieriger, die Wünsche Kiews zu erfüllen." Quelle: RT DE