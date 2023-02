Russischer Inlandsgeheimdienst verhaftet ukrainischen Saboteur, der Eisenbahnnetz im Gebiet Moskau angriff

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des FSB bildete ihn der SBU in Riga gemeinsam mit dem lettischen Geheimdienst aus, und er wurde dann unter dem Deckmantel eines Flüchtlings nach Russland geschleust. Der Mann erklärte:

"Ich war gezwungen, all ihren Forderungen nachzukommen, da sie drohten, meine Tochter, die in der Stadt Winniza lebt, körperlich anzugreifen."

Er fügte hinzu, dass er bei einer Videoverbindung mit ihr zwei SBU-Beamte sehen konnte, die sich in ihrer Nähe aufhielten.

In Russland zündete der Saboteur auf Anweisung des ukrainischen Sonderdienstes zwei Alarm- und Sicherungsschränke an einer Bahnlinie an.

Es wurden bei ihm Kommunikationsgeräte, elektronische Medien mit Foto- und Videoberichten sowie Korrespondenz mit einem SBU-Beamten beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Sabotage wurde inzwischen eingeleitet."

Quelle: RT DE