KfW IPEX-Bank: Finanzierung für die Offshore-Windparks Baltyk 2 und Baltyk 3 in Polen

Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich in führender Rolle als Teil eines Clubs von 30 Geschäftsbanken sowie internationalen Finanzinstituten und Exportkreditversicherern an der Finanzierung der polnischen Offshore-Windparks Baltyk II und Baltyk III (jeweils 740 MW).

Als Mandated Lead Arranger gehört die KfW IPEX-Bank zu den größten Kreditgebern der beiden Finanzierungen von je ca. 3 Mrd EUR, außerdem fungiert sie für insgesamt 20 Banken des Clubs als Euler Hermes Agent. Sponsoren des Projekts sind das führende norwegische multinationale Energieunternehmen Equinor und Polens größter privater Energiekonzern Polenergia.

Baltyk II liegt rund 37 Kilometer, Baltyk III etwa 22 Kilometer vor der polnischen Küste. Die beiden Windparks sollen 2028 in Betrieb gehen und zusammen Strom für etwa 2 Millionen Haushalte produzieren.

An der Errichtung der Windparks sind zahlreiche europäische Unternehmen mit Lieferungen und Leistungen beteiligt. So werden sie mit je 50 hochmodernen Siemens-Turbinen des Typs SG 14-236 DD ausgestattet.

Nach "Baltic Power" und "Baltica 2" sind diese der dritte und vierte Offshore Windpark Polens, an allen vier Parks ist die KfW IPEX-Bank als Finanzier prominent beteiligt. Sie unterstützt damit die europäische Exportindustrie in einem für Offshore Wind wichtigen Wachstumsmarkt. Zudem sind die Windparks von zentraler Bedeutung für die Ziele der polnischen Regierung zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zur schrittweisen Stilllegung von Kohlekraftwerken, und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in Europa.

Dr. Velibor Marjanovic, Geschäftsführer der KfW IPEX-Bank, sagt: "Mit diesen Finanzierungen unterstreichen wir unseren Anspruch, zu den weltweit führenden Arrangeuren von Offshore-Windenergie-Finanzierungen zu gehören und unser Engagement, deutsche und europäische Produzenten von erneuerbaren Energieanlagen zu unterstützen. Unsere prominente Rolle bei diesen beiden komplexen Transaktionen ebnet den Weg für neue Offshore-Finanzierungen in Polen und anderen Offshore-Windmärkten."

Quelle: KfW IPEX-Bank (ots)