Selenskij kritisiert NATO für Unbestimmtheit bei Einladung der Ukraine zum Bündnis

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat die NATO für das Fehlen einer klaren Position zur Mitgliedschaft der Ukraine kritisiert. Auf Telegram schrieb er, dass beim Gipfel in Vilnius bloß die Einladung, nicht der Beitritt des Landes zum Bündnis besprochen werde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dazu sollen die beiden Optionen ohne einen klaren Zeitrahmen formuliert werden.

"Beispiellos und absurd. Wenn es keinen Zeitrahmen sowohl für die Einladung als auch für die Mitgliedschaft der Ukraine im Bündnis gibt."

Selenskij zufolge sehe es so aus, als sei die NATO für keine der beiden Varianten bereit. Unbestimmtheit bedeute in dieser Frage eine Schwäche, was der Präsident beim Gipfel auch ansprechen würde.

Inzwischen sei Selenskij nach Medienberichten in Vilnius eingetroffen. Er soll mit seiner Rede um 18:00 Uhr (Ortszeit) beginnen. Der zweitägige Gipfel der NATO-Länder in Litauens Hauptstadt findet am 11. und 12. Juni statt."

Quelle: RT DE