Nato-Generalsekretär mahnt Deutschland zu höheren Militärausgaben

Nato-Generalsekretär Mark Rutte ruft Deutschland auf, sowohl seine Militärausgaben als auch seine Rüstungsproduktion massiv zu erhöhen. "Deutschland muss mehr ausgeben und mehr produzieren", sagte Rutte der "Bild am Sonntag".

Das werde in den nächsten Monaten ganz klar die Debatte in vielen europäischen Ländern sein. "Ich sage es Ihnen ganz deutlich: Wir müssen uns auf Krieg vorbereiten. Das ist der beste Weg, um Krieg zu vermeiden." Deutschland müsse den Weg, den es eingeschlagen habe, konsequent weitergehen, in Europa und in der Ukraine.

Rutte kündigte an, dass die künftige Nato-Quote weit über zwei Prozent liegen werde: "Mehr als zwei Drittel der Nato-Partner geben mittlerweile mehr als zwei Prozent für die Rüstung aus - übrigens auch dank Trump. Aber: Wir müssen noch mehr investieren und die Verbündeten werden in den kommenden Monaten entscheiden, wie wir das genau bemessen. Ich kann Ihnen aber eins versichern: Es wird viel, viel, viel mehr sein als zwei Prozent."

