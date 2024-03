Schwarz will Historiker-Kritik an Russland-Politik ernst nehmen

Der Haushaltspolitiker Andreas Schwarz (SPD) plädiert dafür, sich mit der Kritik von fünf Historikern an der Ukrainepolitik der Partei ernsthaft auseinanderzusetzen. "Den Brief sollte man ernst nehmen", sagte er dem "Spiegel".

"Wir müssen ihn in Partei und Gesellschaft diskutieren. Ein Blick in die Geschichtsbücher sollte uns Mahnung sein." Schwarz gehört zu den wenigen Sozialdemokraten im Bundestag, die offen die Lieferung des Marschflugkörpers "Taurus" für die Ukraine fordern. Putin sei "ein brutaler Diktator", der auf das Recht des Stärkeren setze, sagte Schwarz weiter. "Daher sollte die westliche Welt ihm mit Geschlossenheit, mit Härte und auch Stärke begegnen. Nur so bekommt man ihn an den Verhandlungstisch."

Der frühere Wehrbeauftrage Hans-Peter Bartels, der Mitglied der SPD-Grundwertekommission ist, plädiert ebenfalls dafür, den Brief als Anregung zu sehen. "Wir müssen die Debatte über unser Verhältnis zu Russland weiterführen", sagte Bartels dem Nachrichtenmagazin. Man fange aber nicht bei null an. Denn auf dem SPD-Parteitag im Dezember sei der "kluge Beschluss" gefasst worden, "dass wir die Sicherheit Europas vor Russland organisieren müssen - statt wie früher, gemeinsam mit Russland". Zugleiche mahnte Bartels, es gebe aber auch noch "altes Denken in der Partei und bei manchen eine geistige Unbeweglichkeit". Einige würden nicht realisieren, "dass die Situation eine ganz andere ist als zu Zeiten Willy Brandts".

Laut "Spiegel" ist SPD-Parteichef Lars Klingbeil bereits auf die Verfasser des Brandbriefs zugegangen. Ende April will er sich demnach mit den fünf Historikern treffen. Auch die beiden Chefs des sogenannten Geschichtsforums der SPD, Kristina Meyer und Bernd Rother, sollen an dem Termin teilnehmen. Zwei der fünf Mitunterzeichner - die Kieler Historikerin Martina Winkler und ihr Kollege Jan Behrends aus Frankfurt (Oder) - sind selbst Mitglieder dieser SPD-Institution.

Quelle: dts Nachrichtenagentur