Die Gruppe Ost der russischen Streitkräfte hat einen weiteren Angriffsversuch der ukrainischen Streitkräfte in Richtung Süd-Donezk vereitelt, wobei Kiew dort insgesamt 17 Panzer verlor. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies berichtet Oleg Tschechow. der Leiter des Pressezentrums der Gruppe.

"In Richtung Süd-Donezk haben vorgerückte Einheiten der Gruppe Ost einen Angriffsversuch des Feindes vereitelt. Mit Unterstützung der Artillerie und der Luftstreitkräfte wurden 13 Panzer, zwei Schützenpanzer und sechs gepanzerte Fahrzeuge in der Nähe von Priwolnoje und Neskutschnoje sowie ein Panzer in der Nähe von Nowodorowka zerstört und Soldaten der ukrainischen Truppen getötet."

Außerdem wurden drei Panzer, drei gepanzerte Fahrzeuge und fünf Kleinlastwagen bei Olgowskoje zerstört.

In Richtung Saporoschje traf das russische Militär einen ukrainischen Stützpunkt bei Stepowoje, eine Station für elektronische Kampfführung und Militärpersonal bei Nowodanilowka sowie vorübergehende Aufmarschstellen in der Nähe der Ortschaften Nowoandrejewka und Schtscherbakow.

Außerdem wurde eine ukrainische Msta-B-Haubitze bei Tscherwonaja Kriniza durch einen Artillerieschlag zerstört.

Quelle: RT DE