Bundesregierung bestätigt Tod eines Deutschen bei Kämpfen in Gaza

Bei Kämpfen im Gazastreifen ist ein deutscher Staatsbürger getötet worden. "Wir wurden von den israelischen Streitkräften (IDF) informiert, dass leider ein deutscher Staatsangehöriger unter den Opfern der Kämpfe in Gaza ist", teilte das Auswärtigen Amt (AA) der "Bild" (Donnerstagausgabe) auf Anfrage mit.

"Unsere Botschaft in Tel Aviv steht mit den Angehörigen und den israelischen Behörden in engem Kontakt." Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nannte das AA keine Details.

Zuvor hatten israelische Medien den Tod eines Deutsch-Israelis vermeldet. Der Soldat sei am vorherigen Donnerstag im Süden des Gazastreifens verletzt worden, wo er für eine israelische Eliteeinheit gegen die Hamas gekämpft habe, hieß es. Er sei einer schweren Kopfverletzung erlegen und am Dienstag in Israel beerdigt worden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur