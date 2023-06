London: Ukraine erzielt "kleine Fortschritte"

Im Rahmen der Offensivbemühungen der Ukraine sind die schweren Kämpfe in mehreren Teilen des Landes in den letzten Tagen fortgesetzt worden.

Die heftigsten Zusammenstöße zwischen russischen und ukrainischen Truppen habe es in der Region Saporischschja, dem westlichen Teil der Region Donezk sowie rund um Bachmut gegeben, heißt es am Sonntag im täglichen Lagebericht des britischen Militärgeheimdienstes. In all diesen Gebieten führe die Ukraine weiterhin Offensivoperationen durch und habe "kleine Fortschritte" erzielt. Im Süden führten russische Streitkräfte unterdessen häufig "relativ effektive" Verteidigungsoperationen durch. Beide Seiten erleiden nach Einschätzung der Briten hohe Verluste, wobei die Verluste der Russen die wohl höchsten seit dem Höhepunkt der Schlacht um Bachmut im März sein sollen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur