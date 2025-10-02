Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Polen verlängert Grenzkontrollen zu Deutschland und Litauen

02.10.2025
Deutschland und Polen (Symbolbild)
Deutschland und Polen (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Die Tagesschau berichtet, Polen setze temporäre Grenzkontrollen fort. Laut Reuters gilt die Verlängerung bis zum 4. April 2026 und soll Migration und Schleusungen eindämmen.

Die Regierung in Warschau verweist auf Belastungen entlang der Route aus dem Baltikum Richtung Westeuropa und auf hybride Einflussnahmen aus Belarus und Russland. Seit Einführung der Maßnahmen wurden Tausende unerlaubte Grenzübertritte registriert, zudem mehrere hundert Verdachtsfälle von Schleusungen.

Die Verlängerung reiht sich ein in eine Serie inner-europäischer Grenzchecks, die ursprünglich als temporär galten. Kritiker mahnen die Wahrung der Freizügigkeit an, Sicherheitsbehörden betonen hingegen die Notwendigkeit zur Bekämpfung organisierter Schleuserkriminalität.

