Der Direktor der US-Luftwaffe teilte auf einem Militärsymposium mit, dass die USA die Ukraine kontinuierlich mit militärischer Beratung unterstützen. So könnten ukrainische Piloten ihre jeweiligen US-Ausbilder im Einsatz per Telefon konsultieren. US-Piloten berieten die Ukrainer auch, wie sie nach dem Konzept der US-Luftwaffe für verteilte Operationen kämpfen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Personal aus den USA und der Ukraine sei im Gefecht jeweils nur einen Telefonanruf entfernt, erklärte der Direktor der US Air National Guard, Generalleutnant Michael Loh, vergangene Woche auf dem Symposium der Air and Space Forces Association in Colorado vor Journalisten. US-Piloten stünden während des Konflikts mit Russland in ständigem Kontakt mit ihren ukrainischen Kollegen und berieten sie in Fragen der Einsatztaktik und der Verwendung von Waffen aus US-Produktion, so Loh.

Die Lieferungen von Luftabwehrwaffen aus den USA an Kiew würden kontinuierlich von US-amerikanischer Unterstützung flankiert, sagte der General. Die US-Amerikaner erklärten den ukrainischen Fliegern zunächst, was sie tun müssten, "um den ersten Angriff zu überleben". Später habe sich die Zusammenarbeit auf die Frage ausgeweitet, wie sie "weiterhin Luftstreitkräfte einsetzen können", erklärte Loh in einem am Montag von Business Insider zitierten Kommentar.

Die Beratung werde größtenteils von der kalifornischen Nationalgarde geleistet, die seit Anfang der 1990er Jahre im Rahmen des staatlichen Partnerschaftsprogramms der Nationalgarde mit der Ukraine zusammenarbeitet, heißt es in dem Bericht.

"Dies hat es einem ukrainischen Soldaten ermöglicht, zum Telefon zu greifen und einem seiner tatsächlichen Ausbilder mitzuteilen: 'Hey, ich habe ein Problem mit diesem Waffensystem', um ein Problem vor Ort zu lösen", so der General.

Unter anderem würden die US-Piloten die Ukrainer beraten, wie sie den Kampf entsprechend dem Konzept der US-Luftwaffe für verteilte Operationen führen. Außerdem hätten sie ihnen beigebracht, wie sie die in den USA hergestellten Waffen einsetzen können, darunter die AGM-88-Antistrahlungsraketen und die JDAMs-Lenkungssätze, die eine größere Reichweite der Bomben ermöglichen.

"Wir stellen ihnen auch weiterhin Taktiken, Techniken und Verfahren für Dinge wie agile Kampfeinsätze [und] neue Waffensysteme zur Verfügung", hat Loh laut Business Insider ausgeführt und hinzugefügt, dass diese Konsultationen "in den letzten 13 Monaten des Konflikts fortgesetzt" worden seien.

Während die USA Raketen und andere Waffensysteme an die Ukraine geschickt haben, zögerten sie bisher, der Forderung Kiews nach Lieferung von F-16-Kampfjets nachzukommen. Nach einem NBC-Bericht von Anfang März trainieren jedoch mindestens zwei ukrainische Piloten in Simulatoren auf einem Militärstützpunkt in Arizona. So soll festgestellt werden, wie lange es dauern wird, bis sie für das Fliegen westlicher Kampfjets ausgebildet sind.

Russland lehnt Waffenlieferungen der USA und ihrer Verbündeten an die Ukraine seit Langem ab. Sie würden die Kämpfe nur eskalieren lassen und verlängern, ohne dass sich das Endergebnis der russischen Militäroperation ändern würde. Nach Ansicht Moskaus haben die Waffenlieferungen, die Weitergabe von Informationen, die Ausbildung der Kiewer Truppen und andere Formen der Unterstützung die westlichen Staaten bereits zu De-facto-Parteien des Konflikts gemacht."

Quelle: RT DE