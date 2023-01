Medien: Polen liefert mehrere MiG-29-Kampfjets in Teilen an die Ukraine

Polen hat mehrere MiG-29-Kampfjets in Teilen an die Ukraine übergeben, teilt die polnische Zeitung Dziennik gazeta prawna mit. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Bericht heißt es: "Im Frühjahr vergangenen Jahres lieferte Polen eine bestimmte Anzahl von MiG-29 in Teilen an die Ukraine, nachdem es einen großen Streit darüber gegeben hatte, ob und wie die Flugzeuge übergeben werden sollten. Nur auf eine – nennen wir es konventionell – kombinierte Weise. Auch der Rumpf oder die Tragflächen sind Ersatzteile."

Zuvor war die Rede davon, dass Polen MiG-29-Flugzeuge an die Ukraine übergeben würde. Allerdings wurde auf NATO-Ebene keine Einigung darüber erzielt. Damals erklärten die polnischen Behörden, sie hätten die Ukraine mit Ersatzteilen für diese Kampfflugzeuge beliefert."

Quelle: RT DE