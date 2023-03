EU-Staaten wollen der Ukraine eine Million Artilleriegeschosse liefern

Die EU-Staaten wollen der Ukraine in den kommenden zwölf Monaten eine Million neue Artilleriegeschosse liefern. Das bestätigten mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur am Montag am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Brüssel. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Focus Online berichtet, dass das Geld dafür aus der sogenannten Friedensfazilität kommen soll. Es soll sich um ein Finanzierungsinstrument handeln, mit dem die EU bereits heute Waffen und Ausrüstung liefert sowie die Ausbildung der ukrainischen Soldaten unterstützt. Österreichs Bundeskanzler schließt Militärhilfe für Ukraine aus Laut dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer wird das Land aufgrund seines neutralen Status keine Militärunterstützung für die Ukraine leisten. Trotzdem leiste Wien weiterhin humanitäre Hilfe für das ukrainische Volk, schrieb Nehammer in seinem Twitter-Account nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij. "Als neutrales Land können und werden wir keine militärische Unterstützung leisten. Aber wir können weiterhin humanitär helfen, um das Leid der Menschen in der Ukraine zu lindern und genau das werden wir tun." Zuvor in seiner Rede an die Nation am 10. März hatte Nehammer erklärt, dass das Konzept der nationalen Sicherheit überprüft und eine entsprechende Strategie entwickelt werden müsse. Gleichzeitig betonte er, dass der neutrale Status der Republik weiterhin im Mittelpunkt dieses Dokuments stehe. US-Außenministerium kündigt neue Militärhilfe für Ukraine an Laut einer Erklärung des US-Außenministers Antony Blinken stellen die USA der Ukraine weiterhin Militärhilfe zur Verfügung. Die neue Zuteilung von US-Waffen und Ausrüstungen an die Ukraine belaufe sich dem Außenminister zufolge auf 350 Millionen US-Dollar. Das neue Paket umfasst unter anderem Munition für den HIMARS-Mehrfachraketenwerfer und den Schützenpanzer Bradley sowie Artilleriegranaten, Anti-Radar-Raketen vom Typ HARM, Panzerabwehrmunition und Motorboote." Quelle: RT DE