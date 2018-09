USA verhängen neue Zölle gegen China

Die USA verhängen neue Zölle gegen China für Waren im Umfang von 200 Milliarden Dollar. Das teilte US-Präsident Donald Trump am Montag mit. "China has been unwilling to change it`s practices", begründete der US-Präsident den Schritt. Schon lange wirft er China "unfairen Handel" vor. Die höheren Zölle betreffen rund 5.000 Produkte, unter anderem Handtaschen, Reis und Textilien.

Die neue Regelung soll am 24. September in Kraft treten. Nominal betragen die Zölle zunächst zehn Prozent, nächstes Jahr sollen sie auf 25 Prozent angehoben werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur

