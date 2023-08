18 tote Migranten nach Waldbränden in Griechenland entdeckt

Im Nordosten Griechenlands sind nach heftigen Waldbränden die verkohlten Überreste von 18 Personen entdeckt worden. Bei den Toten handele es sich mutmaßlich um Migranten, teilten die örtlichen Behörden am Dienstag mit.

Die Polizei habe bereits ein Team zur Identifizierung der Leichen angefordert. Es könne zudem nicht ausgeschlossen werden, dass dem Feuer weitere Personen zum Opfer fielen, weswegen die Suche nach weiteren Personen fortgesetzt werde. Weitere Details zu den Toten wurden zunächst nicht genannt. In der betroffenen Gegend in der Nähe der Grenze zur Türkei befindet sich der Nationalpark Dadia, den Migranten auf dem Weg in die Europäische Union regelmäßig als Route nutzen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur