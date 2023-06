Behörden: Rund hundert Menschen bei Nowaja Kachowka nach Vorfall am Wasserkraftwerk abgeschnitten

Bis zu hundert Menschen blieben aufgrund von Überschwemmungen nach dem Zwischenfall am Wasserkraftwerk Kachowka auf ihren Datschen im Dorf Korsunka abgeschnitten, teilte der Bürgermeister der Stadt Nowaja Kachowka, Wladimir Leontjew, mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Behörden seien dabei, die Betroffenen zu evakuieren, sagte er dem russischen Staatssender Pervy Kanal.

Auch für den Nationalpark Nischnedneprowski in Nowaja Kachowka seien die Folgen fatal gewesen, so der Beamte gegenüber dem Sender Rossija 24. Dieser sei überflutet worden, und Tausende Tiere, die sich dort befanden, seien gestorben."

Nach Zerstörungen am Wasserkraftwerk Kachowka: Gouverneur von Cherson kündigt Desinfektion an

Man gehe davon aus, dass in den nächsten zwei bis drei Tagen, sobald das Wasser noch mehr abfließe, mit der Desinfektion der Gebiete begonnen werden könne, um Infektionskrankheiten vorzubeugen. Dies erklärte der amtierende Gouverneur des Gebiets Cherson, Wladimir Saldo, im russischen Staatsfernsehen.

Nach dem Vorfall am Wasserkraftwerk Kachowka habe man an Wasserentnahmestellen sowie Abwasserpumpstationen Proben entnommen, so Saldo. Der Beamte fügte hinzu:

"Man hat damit begonnen, in Nowaja Kachowka den Strom einzuschalten."

Ferner werde daran gearbeitet, Wasser aus Innengebieten zuzuführen, sollte die Versorgung aus Standardwasserentnahmestellen nicht möglich sein."

