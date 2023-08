Niger: Das Geschäft mit russischen Flaggen boomt

Der Sprecher des US-Außenministeriums Matthew Miller hat am Dienstag auf einer Pressekonferenz angedeutet, die Demonstrationen in Niger könnten von Russland inszeniert worden sein. Miller gab an, er könne sich nicht vorstellen, dass jemand während eines Militärputsches russische Flaggen kaufen würde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie seien einfach wie von Zauberhand in den Händen der Demonstranten erschienen. Und die russische scheine ihm auch eine seltsame Wahl zu sein." Quelle: RT DE