"Sie wollen nicht, dass Gender-Ideologie ihre Kinder zerstückelt" – Trump weiß, was Frauen wollen

Der ehemalige US-Präsident und Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist am Dienstag bei einer Wahlkampfveranstaltung im für die Vorwahlen wichtigen Bundesstaat New Hampshire aufgetreten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut Trump ließ Präsident Joe Biden ihn verhaften, weil er Bidens politischer Gegner ist und betrieb so Wahlbeeinflussung. "Mitten in einer Präsidentschaftskampagne, die sein Gegner mit großem Vorsprung gewinnt", so Trump über die Verhaftung. Er bezeichnete die Vorgänge um seine Person als "Fortsetzung der größten Hexenjagd aller Zeiten".



Er gelobte im Hinblick auf den "korrupten Biden", "den Sumpf ein für alle Mal trockenzulegen".

"Man kann den Sumpf nicht trockenlegen, wenn man Teil des Sumpfes ist, und Joe Biden und andere Gegner, viele von ihnen, gehören alle zu 100 Prozent dazu, sind gekauft, gesteuert und bezahlt", so Trump."

