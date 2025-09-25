Hammer-Urteil! Sarkozy im Libyen-Skandal verurteilt

Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist in der Libyen-Affäre teilweise schuldig gesprochen worden, meldet die dts Nachrichtenagentur. Das Urteil betrifft Zahlungen im Zusammenhang mit seiner Wahlkampffinanzierung, berichtet FinanzNachrichten.de.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass illegale Mittel aus libyschen Quellen in Sarkozys Wahlkampf 2007 geflossen sind. In anderen Anklagepunkten wurde er freigesprochen. Details zu Strafen oder Bewährungsauflagen sollen im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.

Die Entscheidung sorgt in Frankreich für großes Aufsehen. Beobachter erwarten politische Folgen für die konservative Partei, deren führende Köpfe bereits unter Druck stehen. Sarkozy selbst kündigte an, Rechtsmittel einzulegen.

Quelle: ExtremNews



