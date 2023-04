Patriarch Kyrill: Ukrainisches Militär nimmt Gotteshäuser gezielt unter Beschuss

Kirchen und Klöster im Donbass werden bei Kampfhandlungen getroffen, wobei oft darüber berichtet wird, dass diese durch die ukrainischen Einheiten gezielt beschossen werden. Dies teilte das Kirchenoberhaupt Patriarch Kyrill bei einer Sitzung des Obersten Kirchenrates in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Osternacht sei der Bezirk in der Stadt Donezk angegriffen worden, in dem sich die Verklärungskathedrale befinde. Ein Todesopfer habe es damals gegeben, und ein Geistlicher sei verletzt worden, so Patriarch Kyrill. Hierbei betonte er:

"Ich möchte noch einmal sagen, dass dies ein eklatanter Terrorakt ist, und er der wird in den Weltmedien verschwiegen; keine einzige Information wurde in der Menschenrechtsgemeinschaft weitergegeben."

Quelle: RT DE