USA richten erste dauerhafte US-Militärgarnison in Polen ein

In Poznan wird eine dauerhafte US-Militärgarnison eröffnet, teilt das polnische Verteidigungsministerium mit. Diese Garnison wird die achte ständige Garnison der US-Truppen in Europa und die erste in Polen sein. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Behörde erinnerte daran, dass die Einheit auf Beschluss des US-Präsidenten ab dem Jahr 2022 eingerichtet wurde. Zu ihren Aufgaben gehören die infrastrukturelle Unterstützung der US-Soldaten sowie die Führung und Verwaltung von Vorposten der US-Truppen auf polnischem Hoheitsgebiet. Derzeit sind etwa 10.000 NATO-Soldaten in Polen stationiert, die meisten von ihnen US-Amerikaner." Quelle: RT DE