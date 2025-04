Leiter der Gedenkstätte Buchenwald kritisiert Einflussnahme der israelischen Regierung auf Gedenkfeier

Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Jens-Christian Wagner, hat die Einflussnahme der israelischen Regierung auf die zentrale Gedenkfeier in Weimar scharf kritisiert.

Die Einflussnahme der israelischen Regierung auf das Programm nannte er am Donnerstag bei radio3 vom rbb das Schlimmste, was er in 25 Jahren Gedenkfeier erlebt habe. Die Gedenkstätte habe dem Druck nachgegeben, um zu verhindern, dass Überlebende in den Streit hineingezogen werden, so Wagner.

Der Gedenkstätten-Leiter sagte: "Das habe ich noch nie erlebt und ehrlich gesagt, das möchte ich auch nie wieder erleben, tatsächlich gedrängt zu werden. Einem Enkel einer Holocaust -Überlebenden das Wort zu versagen, das ist wirklich das Schlimmste, was ich in 25 Jahren Gedenkstättenarbeit erlebt habe. Und hier wird tatsächlich von dritten Geschichtspolitik auf dem Rücken der Opfer betrieben und das ist ordentlich bedauerlich."

Kurz vor dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald in Thüringen, am 11. April, war die Rede des deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm abgesagt worden. Er hätte auf der zentralen Gedenkveranstaltung in Weimar sprechen sollen. Doch die Einladung wurde zurückgezogen - aufgrund eines Konfliktes mit der israelischen Regierung, der sich abzeichnete. Boehm gilt als Kritiker der israelischen Regierung.

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)