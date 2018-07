Israel schießt syrischen Kampfjet ab

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen syrischen Kampfjet abgeschossen. "Two Patriot missiles were launched at a Syrian Sukhoi fighter jet that infiltrated about 1 mile into Israeli airspace. The IDF monitored the fighter jet, which was then intercepted by the Patriot missiles", teilte das israelische Militär am Dienstagnachmittag mit.

Über mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Seit dem Morgen sei eine Zunahme der Kampfhandlungen in Syrien zu beobachten, auch die Syrische Luftwaffe sei aktiver, hieß es. "The IDF is in high alert and will continue to operate against the violation of the 1974 Separation of Forces Agreement", sagte ein israelischer Armeesprecher. Quelle: dts Nachrichtenagentur