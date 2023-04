Lawrow: Viele westliche private Militärfirmen sind seit Jahren an den Grenzen Russlands tätig

Viele westliche private Militärfirmen operieren seit Jahren an den Grenzen Russlands, auch in der Ukraine, so der russische Außenminister Sergei Lawrow. Auf einer Pressekonferenz sagte er: "Wenn Sie über dieses Thema besorgt sind, schauen Sie sich im Internet die Zahl der privaten Militärfirmen an, die es in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien, in Frankreich gibt – Dutzende von ihnen – von denen viele seit Jahren direkt an unseren Grenzen operieren, auch in der Ukraine, was ebenfalls erhebliche Fragen aufwirft." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Lawrow spricht von "Schizophrenie des Westens" angesichts des mutmaßlichen ukrainischen Angriffs Russlands Außenminister Sergei Lawrow hat den aktuellen "westlichen Trend", zu glauben, dass erst die Ukraine für eine erfolgreiche Gegenoffensive bereit sein und Selenskij dann Verhandlungen aufnehmen sollte, als "schizophrene Logik" bezeichnet. Wiederum brachte der Chefdiplomat zum Ausdruck, was Russland Ziel ist: "Wir wollen, dass vom Territorium der Ukraine keine Bedrohungen für unsere Sicherheit ausgehen, und diese Bedrohungen haben sich dort – seit dem Staatsstreich im Februar 2014 – in vielen langen Jahren angesammelt." Überdies wolle Russland, dass Menschen, die sich in der russischen Kultur, der Sprache heimisch fühlen, nicht diskriminiert würden, unterstrich Sergei Lawrow."

Quelle: RT DE