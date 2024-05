Wilders verkündet Einigung auf rechte Koalition in Niederlanden

Fast ein halbes Jahr nach der Parlamentswahl in den Niederlanden haben sich die Verhandlungsführer von PVV, VVD, NSC und BBB auf die Bildung einer neuen, rechtsgerichteten Koalition geeinigt. Wer der nächste Premierminister sein wird, ist derweil noch nicht bekannt.

PVV-Chef Geert Wilders sagte am Mittwoch in Den Haag, dass er das im Laufe des Tages bekannt geben werde. Die Pläne brauchen jetzt noch grünes Licht von den Fraktionen. "Wir werden das Ganze jetzt gegenüber unseren Fraktionen verteidigen", sagte Wilders. Bei der Wahl im November war die rechtspopulistische "Partij voor de Vrijheid" von Wilders klar stärkste Kraft geworden. In den vergangenen Monaten hatten es unter anderem die NSC sowie die VVD abgelehnt, mit Wilders zusammen zu regieren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur