Großbritannien wächst zu 85% durch Zuwanderung

Es zeigt, dass 5,4 Millionen der 6,6 Millionen Zunahme in diesen 16 Jahren durch Migration verursacht wird. Großbritanniens größte jährliche Zunahme der Bevölkerung in 70 Jahren war 538.000, und 62 Prozent dieser Zahl ist auf Nettomigration zurückzuführen.

Der Vorsitzende der Migrationswache, Lord Green, sagte: „Die Regierung war in den vergangenen 16 Jahren bemerkenswert schweigsam über die wahren Auswirkungen der Einwanderung auf unsere öffentlichen Dienste. Es ist fast so, als ob die Behörden es vorgezogen hätten, das Problem zu nicht an zusprechen, auch wenn sie es könnten und müssten. Daher wissen nur sehr wenige Menschen, dass über 80 Prozent unserer Bevölkerung in den letzten Jahren durch Zuwanderung zugenommen haben.“

Quelle: Unser-Mitteleuropa / voiceofeurope.com