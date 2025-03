Gegen Pestizid-Einsatz auf Bananenplantagen: Oxfam, Rainforest Alliance und Fairtrade Deutschland fordern Exportverbot für Mancozeb

Die Menschenrechtsorganisation Oxfam sowie die Zertifizierer Rainforest Alliance und Fairtrade Deutschland fordern ein Exportverbot für das hochgiftige Pestizid Mancozeb.

Das Pestizid wird weltweit vor allem im konventionellen Bananenanbau eingesetzt. Mancozeb gilt als massiv fruchtbarkeitsschädigend und kann laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit Schilddrüsenkrebs hervorrufen. In der EU ist sein Einsatz seit 2022 verboten. In Lateinamerika, wo die meisten Bananen für den europäischen Markt produziert werden, wird Mancozeb weiter massiv zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Produziert wird das Pestizid von Agrochemiekonzernen vor allem in der EU. Auf Anfrage von rbb24 Recherche erklärt Fairtrade Deutschland zur Verbotsforderung: "Gewinne werden hier abgeschöpft, während für die Folgen keine Verantwortung übernommen wird". Welche Folgen der Mancozeb-Einsatz hat, zeigen unter anderem diverse Studien aus Costa Rica, die bei Anwohner*innen von Bananenplantagen eine erhöhte Belastung mit dem Mancozeb-Abbauprodukt Ethylenthioharnstoff nachweisen und diese mit neurologischen Schäden bei Kindern und Schilddrüsenproblemen in Verbindung bringen.

Das geforderte Exportverbot solle laut Oxfam, Rainforest Alliance und Fairtrade Deutschland nicht nur für Mancozeb, sondern für alle als hochgiftig eingestuften Pestizide gelten. Ein solches Verbot war zuletzt sowohl auf EU, als auch auf Bundesebene diskutiert worden. Die Ampelregierung hatte es in ihrem Koalitionsvertrag vorgesehen. Es wurde jedoch vom grün geführten Landwirtschaftsministerium unter Cem Özdemir nicht umgesetzt. Die Rainforest Alliance schrieb auf rbb-Anfrage, sie sei "enttäuscht, dass ein deutsches Exportverbot in keinem der Parteiprogramme zur Bundestagswahl 2025 erwähnt" worden sei.

Die Siegel der Zertifizierer Rainforst Alliance und Fairtrade Deutschland stehen für nachhaltige Landwirtschaft. Trotz aller Kritik am Einsatz von Mancozeb haben beide Organisationen für den Einsatz von Mancozeb eine Ausnahmeregelung erlassen.

