Deutschland beteiligt sich an europäischer Klimaschutz-Initiative

Die EU-Energieminister wollen Anfang kommender Woche in Linz die Grundzüge einer neuen Umweltpolitik beschließen. Die Bundesregierung wird der geplanten sogenannten "Hydrogen Initiative" beitreten, berichtet die "Welt am Sonntag". Mit dieser Initiative will die österreichische Ratspräsidentschaft erreichen, CO2 zu reduzieren und den klimaneutralen Energieträger Wasserstoff stärker für die Energiewende zu nutzen.

Dabei sollen Standards entwickelt werden, um Wasserstoff-Technologien in den Sektoren Industrie, Verkehr, Heizenergie und Stromproduktion einzusetzen. Wasserstoff wird durch die Aufspaltung von Wasser in so genannten Elektrolyse-Anlagen erzeugt. Dafür wird Strom aus erneuerbaren Quellen eingesetzt. Der Wasserstoff soll ins Erdgasnetz eingespeist werden, das so die Funktion eines langfristigen Energiespeichers für die Energiewende übernehmen kann. Weiteres Ziel der "Hydrogen Initiative" soll es sein, die Importabhängigkeit Europas von fossilen Rohstoffen zu verringern. Für die Bundesregierung nimmt dem Vernehmen nach Thomas Bareiß, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie an der Veranstaltung teil. Das Ministerium sagte auf der "Welt am Sonntag"-Anfrage, man wolle dem Treffen nicht vorgreifen. Quelle: dts Nachrichtenagentur

